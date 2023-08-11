تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

أعلنت جامعة طيبة اليوم عن بدء القبول في ٢٧ برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي وستقدم حضورياً وبدون رسوم دراسية من خلال كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

برامج جامعة طيبة

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي بن حميد المرامحي أن التقديم على البرامج المعلن عنها للدارسات العليا سيبدأ من اليوم 23 محرم وحتى الأول من شهر صفر القادم عبر منصة التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني ويتم من خلالها تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، وتشمل صورة وثيقة التخرج من جامعة سعودية أو أي جامعة معترف بها، وصورة السجل الأكاديمي، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، ونتيجة اختبار القدرات العامة، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

شروط القبول

وأضاف: الترشيح للقبول متاحًا فقط للمتخرجين الذين حصلوا على وثيقة التخرج، ويجب أن يكون المرشح سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو المرشحة أم لابن سعودي وبالنسبة لغير السعوديين يجب الالتزام بضوابط المنح الدراسية.

وأكد أن قبول طلبات الترشيح يتم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة ويمكن الاطلاع من خلالها على التخصصات المتاحة وشروط القبول التفصيلية لكل تخصص عبر منصة التقديم على الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.