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مقربون من بريغوجين أكدوا مقتله مع أوتكين

تفاصيل جديدة عن سقوط طائرة قائد فاغنر شمال موسكو

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
تفاصيل جديدة عن سقوط طائرة قائد فاغنر شمال موسكو
المواطن - فريق التحرير

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نقلت فايننشال تايمز عن قناة تليغرام المرتبطة بفاغنر، معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو.

وأكد فلاديمير روغوف عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيا أن مقربين من بريغوجين أكدوا مقتله مع أوتكين قائد مجموعة فاغنر.

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من جانبه، أعلن البيت الأبيض انه تم إطلاع الرئيس بايدن على حادث تحطم الطائرة في روسيا.

وتحدث شهود عيان عن انفجار الطائرة التابعة لقائد فاغنر في الجو قبل سقوطها، وفقًا للعربية عاجل.

مقتل جميع الركاب

وأكدت الطوارئ الروسية مقتل جميع من كانوا على الطائرة التي تحطمت شمال موسكو.

وقال إعلام روسي إن الطائرة الثانية التابعة لقائد فاغنر هبطت في مطار بموسكو، فيما قال مقربون من فاغنر إنهم غير قادرين على التواصل مع بريغوجين.

وعثرت الطوارئ الروسية على جثث 8 أشخاص في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو.

قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بالخيانة (1)

 

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