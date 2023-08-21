تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر

اقتربت الإدارة النصراوية من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت، لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي.

لابورت في النصر

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن صفقة انتقال لابورت من مانشستر سيتي إلى النصر تمت بالفعل، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

وأشار نيكولو شيرا، إلى أن مانشستر سيتي سيحصل على 27 مليون يورو، مقابل رحيل لابورت هذا الصيف، فيما سينضم اللاعب الإسباني إلى صفوف النصر لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، مقابل 22 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت تقارير بالأمس أن النصر اتفق مع لابورت على التوقيع، ويتفاوض مع مانشستر سيتي على قيمة الصفقة، حيث كان يرغب في دفع 20 مليون يورو، إلا أن النادي الإنجليزي كان يريد مبلغ أكبر، قبل أن يتوصلا لاتفاق اليوم.

وكان اللاعب الإسباني قد رحل عن فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم السيتي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.