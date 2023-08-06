Icon

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي Icon إحباط تهريب 45 كجم من القات في جازان Icon أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب حتى الـ9 مساءً Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار على عسير وجازان حتى نهاية الأسبوع Icon استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض Icon تشافي يُقرب نيمار من العودة لبرشلونة Icon فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر Icon حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69 Icon حكام مباراتي اليوم بـ كأس الملك سلمان للأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
وسط منافسة قوية مع باريس سان جيرمان

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى إدارة نادي الهلال لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبلي يقترب من الرحيل

وكان عثمان ديمبلي قريبًا من الانتقال إلى صفوف سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، إلا أن إدارة نادي برشلونة، تضغط على اللاعب، من أجل الرحيل للهلال بدلًا من الفريق الباريسي.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك

ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن ديمبلي على أعتاب الرحيل من صفوف برشلونة الإسباني، خاصة بعد التوصل لاتفاق نهائي مع باريس جيرمان للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد.

عثمان ديمبلي
ديمبلي – المصدر @Santi_J_FM

الهلال يتدخل لحسم الصفقة

ولفتت إلى أن هناك تطورًا جديدًا في الصفقة، خاصة أنها لم تتم بشكل رسمي حتى الآن، حيث يُفضل برشلونة بيع عثمان ديمبلي إلى الهلال، كما أنه لم يرد على البريد الإلكتروني الذي تلقاه من باريس لإتمام الصفقة وتحديد موعد الفحص الطبي.

عثمان ديمبلي
ديمبلي

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن الهلال يعتزم تقديم عرض ضخم لديمبلي، حيث سيمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 100 مليون يورو، مع عمولة تبلغ 50 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى أن رسوم انتقاله أعلى من باريس سان جيرمان.

وشددت “فوت ميركاتو”، على أن نادي برشلونة يبذل قصارى جهده لتعقيد انتقال عثمان ديمبلي لباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب الفرنسي يُفضل حتى الآن الانضمام إلى الفريق الفرنسي.

عثمان ديمبلي
ديمبلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم