تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

تسعى إدارة نادي الهلال لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبلي يقترب من الرحيل

وكان عثمان ديمبلي قريبًا من الانتقال إلى صفوف سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، إلا أن إدارة نادي برشلونة، تضغط على اللاعب، من أجل الرحيل للهلال بدلًا من الفريق الباريسي.

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن ديمبلي على أعتاب الرحيل من صفوف برشلونة الإسباني، خاصة بعد التوصل لاتفاق نهائي مع باريس جيرمان للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد.

الهلال يتدخل لحسم الصفقة

ولفتت إلى أن هناك تطورًا جديدًا في الصفقة، خاصة أنها لم تتم بشكل رسمي حتى الآن، حيث يُفضل برشلونة بيع عثمان ديمبلي إلى الهلال، كما أنه لم يرد على البريد الإلكتروني الذي تلقاه من باريس لإتمام الصفقة وتحديد موعد الفحص الطبي.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن الهلال يعتزم تقديم عرض ضخم لديمبلي، حيث سيمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 100 مليون يورو، مع عمولة تبلغ 50 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى أن رسوم انتقاله أعلى من باريس سان جيرمان.

وشددت “فوت ميركاتو”، على أن نادي برشلونة يبذل قصارى جهده لتعقيد انتقال عثمان ديمبلي لباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب الفرنسي يُفضل حتى الآن الانضمام إلى الفريق الفرنسي.