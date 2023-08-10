تفاصيل عرض بايرن ميونخ لضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آخر تطورات اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية عبر حسابها في منصة ” إكس” إن بايرن ميونخ تقدم بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين صاحب الـ 30 عامًا رغم أن توتنهام يريد 100 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الشبكة أن هناك بعض الأمور التي يحاول كين حلها مع إدارة توتنهام للسماح له بالرحيل إلى بايرن ميونخ.

هاري كين يصمم على الانتقال لـ البايرن

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإنجليزي آرون ديمنجويز: إن اللاعب كين أخبر إدارة توتنهام أنه لن يرحل إلا لفريق بايرن ميونخ في حال قرر مغادرة الفريق الإنجليزي.

وكان كين رفض عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفضلًا الانتقال لنادي بايرن ميونخ صيف 2023.

جدير بالذكر أن كين، وفي وقت سابق، تسبب في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.

وقال مدرب توتنهام ردًّا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: “الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.

وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في وقت سابق لكن توتنهام رفض.

وينتهي عقد هاري كين صاحب الـ 30 عامًا مع توتنهام في صيف العام المقبل، حيث لن يجدد عقده لرغبته في الانتقال لفريق آخر والتتويج بالبطولات، حيث لم يفز كين حتى الآن بأي بطولة في مسيرته.