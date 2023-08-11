تفاصيل عقد Harry kane مع بايرن ميونخ

وافق اللاعب الإنجليزي Harry kane نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال خبير الانتقالات والإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كين سينضم إلى بايرن ميونخ لمدة 4 مواسم، الصفقة انتهت وكل شيء حُسم، توتنهام سيحصل على 100 مليون يورو قيمة الصفقة بجانب 20 مليون يورو أخرى كحوافز”.

قرار Harry kane يحسم انتقاله لـ بايرن ميونخ

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإنجليزي آرون ديمنجويز: إن اللاعب كين أخبر إدارة توتنهام أنه لن يرحل إلا لفريق بايرن ميونخ في حال قرر مغادرة الفريق الإنجليزي.

وكان كين رفض عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفضلًا الانتقال لنادي بايرن ميونخ صيف 2023.

جدير بالذكر أن كين، وفي وقت سابق، تسبب في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.

وقال مدرب توتنهام ردًّا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: “الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.

وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم Harry kane مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في وقت سابق لكن توتنهام رفض.

وينتهي عقد هاري كين صاحب الـ 30 عامًا مع توتنهام في صيف العام المقبل، حيث لن يجدد عقده لرغبته في الانتقال لفريق آخر والتتويج بالبطولات، حيث لم يفز كين حتى الآن بأي بطولة في مسيرته.