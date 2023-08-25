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تم تسجيل 35 اشتباكًا قتاليًّا بين أوكرانيا وروسيا

تفاصيل هجوم أوكرانيا في ميليتوبول على روسيا

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
تفاصيل هجوم أوكرانيا في ميليتوبول على روسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، أن عناصر الجيش تواصل العملية الهجومية في اتجاه ميليتوبول، حيث تمكنت من الحصول على موطئ قدم في المواقع التي تم الوصول إليها.

هجوم أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها- في بيان لها-: خلال الليلة الماضية، نفذت روسيا هجومًا جويًّا وصاروخيًّا آخر على أراضي أوكرانيا، ويجري حاليًّا توضيح المعلومات حول عواقب هذا الهجوم.

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وتابعت هيئة الأركان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، شنت القوات الروسية 47 غارة جوية و7 ضربات صاروخية و69 هجومًا باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمدن المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، تم تسجيل قتلى ومصابين من المدنيين، ولحقت أضرار بالمباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 35 اشتباكًا قتاليًّا بين القوات الأوكرانية والروسية، وشن الطيران الأوكراني ضربة جوية على مركز قيادة روسي، بالإضافة إلى 13 ضربة جوية أخرى على مناطق تجمع الأفراد و3 ضربات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

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وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية موقعين لقيادة الجيش الروسي ومنطقتين لتمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية و5 أنظمة مدفعية في مواقع إطلاق النار ونظام دفاع جوي ومخزن ذخيرة ونظام حرب إلكترونية.

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