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للتدريس بكلية الطب

تفاصيل وظائف جامعة نجران

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
تفاصيل وظائف جامعة نجران
المواطن - فريق التحرير

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تعلن جامعة نجران عن توفر عقود تعاون للرجال والنساء للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ لحملة الدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات بكلية الطب.

شروط وظائف جامعة نجران

واشترطت جامعة نجران على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدكتوراه في وظائف الأعضاء وأيضًا الدكتوراه في علم الأمراض أو ما يعادلها وفي نفس مسار التخصص، وكذلك شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
كما اشترطت أن يمتلك المتقدم القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة،  وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، إضافة إلى ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتعاون موظفًا)، كما لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصل دراسي.

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المستندات المطلوبة

وطالبت الجامعة المتقدمين بإرفاق صورة مصدقة من الشهادات، ومعتمدة من المعادلات في حين كان المؤهل من الخارج، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، مع التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.
وأوضحت الجامعة أنه يتعين على المتقدمين للوظائف تقديم المستندات المطلوبة كاملة عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب
[email protected]، مع العلم بأنه سيتم استبعاد أي طلبات ناقصة.

جامعة نجران

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