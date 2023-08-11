تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

أكدت الحكومة اليمنية مساء أمس الخميس، تفريغ نحو 97% من نفط خزان صافر قبالة السواحل الغربية للبلاد.

بيان وزارة النقل

وبحسب بيان وزارة النقل، فإن إجمالي كمية النفط التي تم تفريغها من خزان صافر حتى اليوم الخميس، وصلت لنحو 1.111.950 برميلًا.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الاثنين الماضي، تفريغ 80% من نفط خزان صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة اسمها “اليمن” بعد وصولها إلى البلاد، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.

وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه يتوقع أن تستغرق عملية تفريغ النفط من خزان صافر 19 يومًا.

فيما وصف حينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط بأنه “خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل”.