Icon

قمة عالمية للآثار في العلا سبتمبر المقبل Icon تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء Icon فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر Icon معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين Icon تركي آل الشيخ: أنا هواياتي فن وبلوت وشطرنج وش هوايتكم؟ Icon ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة Icon الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء Icon 27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين Icon إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح Icon 30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصلت الكمية لنحو 1.111.950 برميلًا

تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الحكومة اليمنية مساء أمس الخميس، تفريغ نحو 97% من نفط خزان صافر قبالة السواحل الغربية للبلاد.

بيان وزارة النقل

وبحسب بيان وزارة النقل، فإن إجمالي كمية النفط التي تم تفريغها من خزان صافر حتى اليوم الخميس، وصلت لنحو 1.111.950 برميلًا.

قد يهمّك أيضاً
هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي

هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي

خزان صافر

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الاثنين الماضي، تفريغ 80% من نفط خزان صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة اسمها “اليمن” بعد وصولها إلى البلاد، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.

سفينة صافر قد تخلق واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ

وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه يتوقع أن تستغرق عملية تفريغ النفط من خزان صافر 19 يومًا.

فيما وصف حينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط بأنه “خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي
العالم

الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم...

العالم
السعودية توقع عقدي استحواذ على مسيرات تركية
السعودية اليوم

السعودية توقع عقدي استحواذ على مسيرات تركية

السعودية اليوم
مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في شقة
السعودية اليوم

مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في...

السعودية اليوم
مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في برلين
غرائب

مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في...

غرائب
تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو
الرياضة

تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر...

الرياضة
نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن يُشارك غدًا
آخر الاخبار

نونو سانتو: مواجهة الهلال صعبة وفابينيو لن...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن...

السعودية اليوم