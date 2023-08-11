قمة عالمية للآثار في العلا سبتمبر المقبل تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين تركي آل الشيخ: أنا هواياتي فن وبلوت وشطرنج وش هوايتكم؟ ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء 27 ألف تذكرة لحضور مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين إعلانات المشاهير: ثقة معدومة ومدح زائف لتحقيق الأرباح 30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية
أكدت الحكومة اليمنية مساء أمس الخميس، تفريغ نحو 97% من نفط خزان صافر قبالة السواحل الغربية للبلاد.
وبحسب بيان وزارة النقل، فإن إجمالي كمية النفط التي تم تفريغها من خزان صافر حتى اليوم الخميس، وصلت لنحو 1.111.950 برميلًا.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الاثنين الماضي، تفريغ 80% من نفط خزان صافر.
وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة اسمها “اليمن” بعد وصولها إلى البلاد، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.
وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أنه يتوقع أن تستغرق عملية تفريغ النفط من خزان صافر 19 يومًا.
فيما وصف حينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط بأنه “خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل”.