تفعيل نظام البصمة لحضور الطلاب بمدارس الأفلاج

شهدت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، تفعيل نظام البصمة لحضور الطلاب تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الجديد لعام 1445هـ.

ووثقت “الإخبارية” حضور الطلاب اليوم بتسجيلهم بصمة الحضور، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من النشاط والحيوية لبدء العملية التعليمية بين الطلاب والمعلمين.

عودة الطلاب

وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم استعدادها لـ العام الدراسي الجديد منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.