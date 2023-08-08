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قبل مواجهة الغد بينهما في البطولة العربية

تفوق كاسح لـ الهلال ضد الشباب تاريخيًا

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
تفوق كاسح لـ الهلال ضد الشباب تاريخيًا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية غدًا مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال ضد الشباب

وتنطلق مباراة الهلال ضد الشباب غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وسبق للفريقين أن تقابلا في 40 مباراة عبر تاريخهما الطويل في مختلف البطولات حيث حقق الهلال الفوز في 21 مباراة، أما الشباب فتفوق في 7 مباريات وحققا التعادل في 12 لقاء.

مارسيل كايزر مدرب الشباب قبل مواجهة الهلال

مدربا الهلال والشباب يتحدثان

وفي وقت سابق، كشف المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب عن نقاط قوة الهلال، وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا.

وقال مدرب الشباب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الهلال غدًا: ” الجميع يعرف أن فريق الليث قاتل من أجل الوصول لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية وسنواجه أزرق الرياض والكل يعلم بأنه فريق جيد ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا للفوز عليه وإرضاء جماهيرنا”.

جورجي جيسوس مدرب الهلال عن الشباب

وأضاف كايزر: ” نقاط قوة أزرق الرياض تكمن في الأظهرة ونسعى في مباراة الغد للظهور بصورة مختلفة، وأرى من وجهة نظري أن فريقنا يمتلك أفضل دفاع ولكن المنظومة لا تعتمد على المدافعين فقط وفي المباراة الماضية لم ألعب برأس حربة، وكان الأمر لغرض تكتيكي”.

أما البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، فوصف دفاع نادي الشباب بالقوي وذلك قبل مباراة الفريقين.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نعلم أن دفاع الشباب قوي للغاية، ويملك لاعبين على أعلى مستوى، وتركيزنا حاليًا ينصب على تطور فريقنا والعبور للنهائي”.

وأضاف جيسوس: ” نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا وهدفنا الفوز على المنافس غدًا”.

وتابع مدرب أزرق الرياض: ” نخوض مساء اليوم مراننا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية”.

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