Icon

طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن Icon المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء Icon وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو Icon تطوير روبوت جديد لقطف الفاكهة والخدمة المنزلية Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير اليوم Icon سالم الدوسري لجماهير الهلال: الوعد نهاية الموسم Icon تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بأوروبا Icon مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب Icon لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا Icon سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لصد هجوم إيكواس

تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ صباحاً
تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فوض قائد الانقلاب في النيجر جيوش مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم.

تدخل مالي وبوركينا فاسو

وبحسب البيان، فقد سمحت النيجر بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها في حالة وقوع هجوم.

قد يهمّك أيضاً
التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بلقاء النصر ضد شباب الأهلي

التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بلقاء النصر ضد شباب الأهلي

نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم

نظام حقوق ذوي الإعاقة خطوة نوعية نحو حصولهم على حقوقهم

وفي سياق متصل أضاف رئيس مالي: إذا تجرأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غزو النيجر، فلن نتدخل فحسب، بل سنغزو نيجيريا عسكريًّا، لإعادة الفائز الشرعي في انتخابات عام 2023. نحن ندرك تمامًا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية.

والثلاثاء، جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورًا الذي ما زال محتجزًا منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.

كما قال: غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر.

ورفضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس رفضت إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

النظام الدستوري

وذكر مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبدالفتاح موسى في تصريحات لوسائل إعلام أنّ الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

السعودية اليوم
الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل
الرياضة

الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل

الرياضة
الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية
حصاد اليوم

الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد...

حصاد اليوم
سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم
السوق

سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً...

السوق
تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في...

الرياضة
احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات الإعلانية
السعودية اليوم

أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات...

السعودية اليوم
غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين
السعودية اليوم

غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين

السعودية اليوم