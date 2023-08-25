تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم

فوض قائد الانقلاب في النيجر جيوش مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم.

تدخل مالي وبوركينا فاسو

وبحسب البيان، فقد سمحت النيجر بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها في حالة وقوع هجوم.

وفي سياق متصل أضاف رئيس مالي: إذا تجرأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غزو النيجر، فلن نتدخل فحسب، بل سنغزو نيجيريا عسكريًّا، لإعادة الفائز الشرعي في انتخابات عام 2023. نحن ندرك تمامًا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية.

والثلاثاء، جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورًا الذي ما زال محتجزًا منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.

كما قال: غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر.

ورفضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس رفضت إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

النظام الدستوري

وذكر مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبدالفتاح موسى في تصريحات لوسائل إعلام أنّ الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة.