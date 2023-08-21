تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن موافقة نادي الشباب على بيع عقد نجمه حسان تمبكتي لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” في منصة ” إكس” أن الشباب لا يمانع رحيل تمبكتي إلى الهلال.

خالد البلطان يُهاجم حسان تمبكتي

وكانت تصريحات تمبكتي التي قال فيها إنه يريد الرحيل عن الشباب، جعلت خالد البلطان رئيس الشباب السابق يهاجم اللاعب حيث قال: “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.

وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجزًا عن بقاء تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.

وأضاف: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.

واختتم البلطان: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.

ذهبي شبابي يصف الكواليس

أما الأمير عبدالرحمن بن تركي العضو الذهبي في نادي الشباب فقال لـ برنامج ” برا الـ 18″ على قناة SSC : “لم تتم استشارتنا في موضوع بيع عقد حسان تمبكتي؛ عدم إشاركنا هو عزلنا عن المشهد.