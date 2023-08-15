تقارير .. ميتروفيتش إلى الهلال حتى 2026

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال اتفق مع نادي فولهام الإنجليزي على ضم اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش لمدة 3 مواسم مقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي ” نيكولو تشيرا” عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” ألكساندر ميتروفيتش يستعد للانتقال إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو، المفاوضات في مرحلتها الأخيرة والعقد مستمر حتى عام 2026″.

ويستعد الهلال اليوم للإعلان عن صفقة البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنهى الهلال الصفقة وبات قريبًا من حسم صفقة المهاجم الصربي.

أبرز أرقام ميتروفيتش

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل حفل تقديم الهلال لصفقته الجديدة، البرازيلي نيمار دا سيلفا للجماهير خلال الفترة المقبلة.

خطة الهلال لتقديم نيمار للجماهير

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن الهلال لن يركز على الحضور الجماهيري فقط في الملعب عند تقديم نجمه البرازيلي للجماهير بل سيعمل على إذاعة الحفل على الإنترنت لكي يصل عدد المشاهدات إلى ملايين ويتفوق على حفل تقديم نادي الاتحاد للفرنسي كريم بنزيما الذي أُقيم في جدة وحضره 60 ألف متفرج.

وأكدت الصحيفة أن الهلال يخطط للاستعانة بمنظمي حفلات من العيار الثقيل ممن سبق لهم تنظيم حفلات تابعة لافتتاح مباريات كأس العالم والأولمبياد بجانب إقامة عروض أخرى جاذبة للجماهير أثناء تقديم نيمار.

وكان أحد الخبراء صرح للصحيفة الإنجليزية قائلًا: ” هم يعملون في السعودية ضد عقارب الساعة، هناك منتج يجب تقديمه للجماهير، وسيكون هناك ألعاب نارية واحتفالات ضوئية وموسيقى واستعراضات خاصة بطائرات بدون طيار”.