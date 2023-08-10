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جهود مكثفة لتشييد المدينة السياحية

تقدم مستوى الأعمال الإنشائية في تروجينا بنيوم

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
تقدم مستوى الأعمال الإنشائية في تروجينا بنيوم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تقدم مستوى الأعمال الإنشائية في مدينة تروجينا بنيوم، حيث يجتهد العمال هناك من أجل تشييد المدينة التي ستغير مفهوم السياحة في السعودية

تروجينا وجهة سياحية مستقبلية

وتعد تروجينا وجهة سياحية مستقبلية فاخرة في السعودية، يتم تشييدها على أسس رؤية برنامج 2030، وسيكتمل مشروع التطوير الرئيسي بها بحلول عام 2026.

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وستكون مدينة تروجينا TROJENA عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.

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