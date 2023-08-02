تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات

أكد متحدث الهيئة السعودية للمهندسين، صالح العمر، أن تقديم أي توصيات أو استشارات هندسية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، يعرض مرتكبها للعقوبات.

ترخيص مزاولة المهنة

وقال العمر، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن تقديم تلك التوصيات غير جائز سواء للمهندسين أو غيرهم دون الحصول على الترخيص المشار إليه.

إجراءات خاصة

وأشار متحدث الهيئة إلى أن الهيئة في تلك الحالة تتخذ الإجراءات المطلوبة بشأن من يرتكب تلك الأفعال، موضحًا أن الأعمال الهندسية لها إجراءات تمس البلديات والمكاتب الهندسية وكود البناء السعودي.