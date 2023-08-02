تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات

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أكد متحدث الهيئة السعودية للمهندسين، صالح العمر، أن تقديم أي توصيات أو استشارات هندسية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، يعرض مرتكبها للعقوبات.
وقال العمر، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن تقديم تلك التوصيات غير جائز سواء للمهندسين أو غيرهم دون الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأشار متحدث الهيئة إلى أن الهيئة في تلك الحالة تتخذ الإجراءات المطلوبة بشأن من يرتكب تلك الأفعال، موضحًا أن الأعمال الهندسية لها إجراءات تمس البلديات والمكاتب الهندسية وكود البناء السعودي.
فيديو | متحدث الهيئة السعودية للمهندسين م. صالح العمر:
تقديم أي توصيات أو استشارات هندسية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعرضك للعقوبات #الإخبارية pic.twitter.com/rbns8u8bK2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023