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يجمع بين فريقي النصر والهلال

تقديم موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
تقديم موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي سيجمع بين فريقي النصر والهلال.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

وستُقام مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ المباراة النهائية.

موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
موعد المباراة النهائية – المصدر @UAFAAC

النصر والهلال إلى النهائي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

رونالدو وساديو ماني
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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