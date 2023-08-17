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بعد انتقاله للهلال قادمًا من باريس

تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار العالم إلى الرياض، لمتابعة حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الهلال يحسم الصفقة

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لتقديم نيمار

وسيتم تقديم النجم البرازيلي على هامش مباراة الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت، لذلك قررت لجنة المسابقات الموافقة على نقل اللقاء من ملعب الملز إلى ملعب الملك فهد بطلب من إدارة الأزرق.

وستحظى مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي باهتمام عالمي كبير، نظرًا لتقديم نيمار، ويتوقع أن يتم نقلها عبر العديد من القنوات العالمية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وتترقب الجماهير الهلالية حفل تقديم نيمار، حيث إنها تعتبر هذه الصفقة هي الأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

وتستعد جماهير الهلال لحفل تقديم نيمار بطريقتها الخاصة، حيث تجهز تيفو له، للترحيب به، ويتوقع أن تمتلئ المدرجات بالكامل لاستقبال النجم البرازيلي.

نيمار
النجم البرازيلي بقميص الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وكان فريقا الهلال والفيحاء قد بدءا منافسات دوري روشن السعودي بتحقيق الفوز، حيث انتصر الزعيم على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفريق البرتقالي الفوز بالنتيجة ذاتها على الخليج.

أبها والهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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