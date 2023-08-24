Icon

5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال Icon انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند Icon رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة Icon لافروف: غزو إيكواس للنيجر يعيد تكرار الأزمة الليبية Icon 5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ندى Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سدايا Icon انضمام السعودية لـ بريكس سيمنحها السيطرة على ثلث اقتصاد العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدم المغالطات بدون مصادر موثوقة

تقرير هيومن رايتس ووتش بلا مهنية وتغافل عن إنسانية السعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
تقرير هيومن رايتس ووتش بلا مهنية وتغافل عن إنسانية السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جاء تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” مفتقرًا للمهنية والمصداقية، وذلك بعد أن يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات والتجني على السعودية وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

وهذا ما أكده مصدر مسؤول نافيًا الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، مشيرًا ألى أن هذه لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

قد يهمّك أيضاً
فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي

فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي

صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

اعتداءات مخالفي نظام الحدود

كما غفل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.

وافتقر التقرير للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للسعودية.

ادعاءات ومغالطات

وكان مصدر مسؤول نفى الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية – اليمنية).

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار