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مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار

تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق السعودية بدءًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، وسط تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

المناطق المتأثرة

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس.

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ومن المتوقع أن تتأثر منطقة عسير لتشمل: “أبها،خميس مشيط، بيشة،سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، ثليث، ظهران الجنوب، الربوعة، النماص، تنومة، بلقرن، المجاردة، بارق، محايل، رجال ألمع”، وفي منطقة الباحة تشمل: “بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد”، أما منطقة جازان فتشمل: “جيزان، فيفاء الخوبة، العارضة، الريث، الدائر، العيدابي، هروب بيش، الدرب صبيا، أبو عريش، صامطة”، وفي منطقة مكة المكرمة تشمل: “الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل”، وكذلك منطقة نجران ويشمل “نجران، بدر الجنوب، حبونا”، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل: “المدينة المنورة، المهد، العيص، العلا، وادي الفرع”.

كما أشار المركز إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، والتي تصل إلى أكثر من 50 كم / في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على منطقة مكة المكرمة لتشمل “مكة المكرمة، الجموم، بحرة، القنفذة، الليث، المويه، الخرمة، رنية، تربة” وذلك من اليوم وحتى يوم الأربعاء.

أمطار على الرياض

فيما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على العاصمة الرياض ويشمل: “عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة، رماح وحريملاء”، ومنطقة القصيم وتشمل: “بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البدائع ومعظم محافظات المنطقة”، كما تشير التوقعات بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة وتشمل: “جدة، رابغ، خليص”، ومنطقة المدينة المنورة “ينبع”، وكذلك منطقة تبوك ويشمل “تبوك، حقل، والأجزاء الشرقية من محافظتي ضباء وأملج”.

تحذيرات المدني

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما أكدت أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

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