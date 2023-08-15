تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي وحمايته

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أعلن الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي خالد العبد القادر عن إطلاق برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، لمراقبة مناطق الغطاء النباتي والحد من التعدي عليه.
وأوضح الرئيس التنفيذي خلال حديثه لـ “قناة الإخبارية”أن البرنامج يعتمد على التقنيات الحديثة وبأحدث ما توصلت إليه الأقمار الصناعية حيث يمكن مراقبة الغطاء النباتي من خلال الصور الفضائية بجودة عالية، ومن خلاله يمكن تغطية مختلف الأماكن والمناطق السعودية على اختلافها.
وأضاف العبد القادر أن أهداف البرنامج تتمثل في حماية الغطاء النباتي سواءً كان بالرقابة الدورية للتنوع النباتي أو الفقد، من خلال تقنيات مختلفة منها معدل التغير أو صحة النبات أو معدلات الكثافة عبر مؤشرات مختلفة لمراقبة أي تغير في القطاع النباتي، حيث تدعم دراسات الرصد بالاستشعار عن بعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي بفرق من المراقبين من حيث فرض الحماية اللازمة للقطاع النباتي والحد من التعدي عليه.
فيديو | “تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي والحد من التعدي عليه”
الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي د. خالد العبد القادر لـ #الإخبارية: أطلقنا غرفة لمراقبة حماية النباتات عن بعد في المملكة ودعمناها بفرق ميدانية#النشرة_الأولى pic.twitter.com/tyUDNlUE7A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2023