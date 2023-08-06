تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات

بدأت الكلية التقنية بمحافظة طريف، اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر لمن تنطبق عليهم الشروط، للفصل التدريبي الاول لعام 1445هـ.

وأوضحت الكلية التقنية أن القبول المباشر سيكون في مقر الكلية في تخصصات دبلوم تقنية الدعم الفني، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنيات الأعمال المكتبية، وينتهي يوم الخميس 23 محرم 1445هـ .