بنك المنشآت الصغيرة يطلق مبادرة تمويلك بيومين تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرجاء قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب مشجع يسأل ساديو ماني عن محمد صلاح التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
بدأت الكلية التقنية بمحافظة طريف، اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر لمن تنطبق عليهم الشروط، للفصل التدريبي الاول لعام 1445هـ.
وأوضحت الكلية التقنية أن القبول المباشر سيكون في مقر الكلية في تخصصات دبلوم تقنية الدعم الفني، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنيات الأعمال المكتبية، وينتهي يوم الخميس 23 محرم 1445هـ .