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ينتهي التسجيل الخميس المقبل

تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات
المواطن - واس

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بدأت الكلية التقنية بمحافظة طريف، اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر لمن تنطبق عليهم الشروط، للفصل التدريبي الاول لعام 1445هـ.

وأوضحت الكلية التقنية أن القبول المباشر سيكون في مقر الكلية في تخصصات دبلوم تقنية الدعم الفني، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنيات الأعمال المكتبية، وينتهي يوم الخميس 23 محرم 1445هـ .

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