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بهدف توفير فرص تدريبية عليا للخريجين

تقني تبوك يستكمل تفعيل اتفاقية التجسير لـ 3 تخصصات

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
تقني تبوك يستكمل تفعيل اتفاقية التجسير لـ 3 تخصصات
المواطن - أحمد العطوي

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في إطار تفعيل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك للاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة تبوك، تم فتح باب القبول والتسجيل في 3 تخصصات لـ3 أقسام مختلفة، لخريجي وخريجات درجة الدبلوم للكليات التقنية لعام 1445هـ بالجامعة.

وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بـ تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، لجامعة تبوك دورها في تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة معها، لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة، واصفًا هذا التفعيل بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص تدريبية عليا للخريجين والخريجات.

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برامج شراكة

وأكد المهندس البلوي أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الإستراتيجية لتوفير البرامج التي تخدم المصالح المشتركة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة، لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.

مشيرًا إلى أن التخصصات التي سيتم التجسير عليها تشمل: “القوى الكهربائية وشبكات الحاسب وتقنية المحاسبة، على أن تبدأ مواعيد القبول للتجسير يوم الأحد الموافق 19/ 01/ 1445هـ، بالدخول لموقع البوابة الإلكترونية لجامعة تبوك عبر الرابط التالي: هنا 

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