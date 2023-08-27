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تقويم التعليم: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
تقويم التعليم: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام، والتسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

الاختبارات طوال العام

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: اختبار القدرات محوسب متى يقفل أو مفتوح طول الوقت وقت مابي اختبر اختبر.

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بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع الاستفسار، ورد قائلًا: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

آلية الاختبارات

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، ردًّا على شكاوى تأخر إعلان النتائج من قبل بعض الذين خاضوا اختبارات القدرات الرقمية، على الرغم من إعلانها دون معرفة سبب التأخير.

وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأضافت: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.

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