تكليف بدر آل الشيخ مشرفًا عامًّا على مكتب السديس

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أصدر رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف سعادة الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ مشرفًا عامًّا على مكتبه بالرئاسة ووكالة المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى عمله.
وأوصى السديس، بدر بالحرص وبذل الجهود والسعي في تسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.
ومن جانبه رفع آل الشيخ شكره للشيخ السديس على ثقته الغالية، مؤكدًا على تعاون وتكاتف الزملاء للرقي بالعمل في مكتب معاليه.