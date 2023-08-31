تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل

أعلنت Tecno عن هاتف جديد تعمل على تطويره، حصل على ميزة لم تطرح في أي هاتف ذكي حتى الآن.

مميزات الهاتف

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الشيء الأكثر إثارة في هاتف Phantom Ultimate هو احتواؤه على شاشة مرنة تلتف حول محور على جانب هيكله، وبضغطة زر واحدة يمكن أن تتوسع هذه الشاشة ليصبح مقاسها أكبر وتصبح أشبه بشاشة حاسب لوحي صغير.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل بسماكة 9.93 ملم، وصمم ليكون مريحًا وحصلت واجهته الخلفية على مواد خاصة تجعله لا ينزلق في اليد أثناء حمله، كما تمت تغطية شاشته المرنة بطبقات خاصة لحمايتها من الخدوش، وفقًا لخبراء Tecno.

وبحسب الخبراء، وعندما يكون الهاتف في الوضع الطبيعي، فإن شاشاته تكون بمقاس 6.55 بوصة، ويظهر قسم منها على شكل شاشة طولية على واجهة الجهاز الخلفية، وبمجرد كبس الزر الموجود على الزاوية اليمنية العليا للهاتف تتوسع الشاشة عرضيًّا لتصبح بمقاس 7.11 بوصة.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بدقة (2296/ 1596) بوصة، ترددها 120 هيرتز، وتوفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% تبعًا لمطوريها.