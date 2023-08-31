Icon

وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة Icon البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال Icon معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة Icon تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف Icon القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب Icon مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
به شاشة مرنة تلتف حول محور على جانب هيكله

تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت Tecno عن هاتف جديد تعمل على تطويره، حصل على ميزة لم تطرح في أي هاتف ذكي حتى الآن.

مميزات الهاتف

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الشيء الأكثر إثارة في هاتف Phantom Ultimate هو احتواؤه على شاشة مرنة تلتف حول محور على جانب هيكله، وبضغطة زر واحدة يمكن أن تتوسع هذه الشاشة ليصبح مقاسها أكبر وتصبح أشبه بشاشة حاسب لوحي صغير.

قد يهمّك أيضاً
التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين

التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل بسماكة 9.93 ملم، وصمم ليكون مريحًا وحصلت واجهته الخلفية على مواد خاصة تجعله لا ينزلق في اليد أثناء حمله، كما تمت تغطية شاشته المرنة بطبقات خاصة لحمايتها من الخدوش، وفقًا لخبراء Tecno.

وبحسب الخبراء، وعندما يكون الهاتف في الوضع الطبيعي، فإن شاشاته تكون بمقاس 6.55 بوصة، ويظهر قسم منها على شكل شاشة طولية على واجهة الجهاز الخلفية، وبمجرد كبس الزر الموجود على الزاوية اليمنية العليا للهاتف تتوسع الشاشة عرضيًّا لتصبح بمقاس 7.11 بوصة.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بدقة (2296/ 1596) بوصة، ترددها 120 هيرتز، وتوفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% تبعًا لمطوريها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم