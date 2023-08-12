تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب

توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، تكون خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث، وذلك وسط كثافة الإسكوال لاين.

خلايا رعدية ممطرة

وقال كراني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إن “خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث وكلما اتجهنا جنوبًا حتى جنوب صنعاء مرورًا بالقنفذة، خميس مشيط، جازان، غرب نجران، وغرب بيشة”.

وأضاف أن هناك خلايا محملة بكمية من الأمطار والبرد تتحرك غربًا، مع بؤر رعدية ممطرة تتحرك من الهفوف للرياض، فضلًا عن حزام سحابي يمتد من الطائف شمالًا للداخلية والشمال.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.