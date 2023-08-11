تلفزيون لبنان يتوقف عن البث المباشر

كشفت تقارير إعلامية أن بث تلفزيون لبنان الرسمي، توقف الجمعة، بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضًا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

تلفزيون لبنان

وأفاد موظفون مشاركون في الإضراب، بأنهم لن يتراجعوا عن قرارهم وستبقى الشاشة عبارة عن أعمدة من الألوان بانتظار قرار ينصفهم ويمكنهم من تحمل أعباء الحياة.

جاء إضراب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي استكمالا لإضراب الموظفين المستمر منذ أشهر في معظم الإدارات العامة.

من المعروف أن موظفي تلفزيون لبنان، يعانون من مشاكل مالية منذ عدة أشهر. وأعلن موظفو التلفزيون الرسمي التوقف عن العمل منذ أيام ولا زال الإضراب سارياً.

وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث وسط معلومات عن إقفال الشاشة التي تحمل في أرشيفها تاريخ لبنان الفني والسياسي والثقافي.

ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم.

ووقعت وزارة الإعلام في عهد الوزير الحالي المكاري عقداً للتعاون مع جهات فرنسية لتطوير ومكننة ورقمنة الأرشيف القديم وتحديثه.