تمديد التسجيل في برنامج جدير حتى الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمديد فترة التسجيل في برنامج جدير حتى الاثنين المقبل 21 أغسطس.

وبذلك يستمر التقديم على 90 وظيفة، عبر برنامج جدير من المرتبة السادسة حتى الثامنة في الوزارة حتى الاثنين المقبل.

مسميات الوظائف

– أخصائي إدارة مشاريع ممارس (عدد 5)

– أخصائي إدارة مشاريع مساعد (عدد 11)

– أخصائي جودة (عدد 7)

– أخصائي إدارة مخاطر ممارس (عدد 1)

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد (عدد 1)

– أخصائي استراتيجيات ممارس (عدد 2)

– مساعد أخصائي استراتيجيات (عدد 4)

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد (عدد 3)

– أخصائي استمرارية أعمال ممارس (عدد 2)

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد (عدد 3)

– أخصائي تخطيط قوى عاملة ممارس (عدد 1)

– أخصائي تخطيط قوى عاملة مساعد (عدد 3)

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية (عدد 1)

– أخصائي أداء مؤسسي ممارس (عدد 3)

– أخصائي أداء مؤسسي مساعد (عدد 2)

– أخصائي تعويضات مساعد (عدد 1)

– أخصائي توظيف ممارس (عدد 2)

– أخصائي توظيف مساعد (عدد 1)

– أخصائي إحصاء ممارس (عدد 3)

– أخصائي إحصاء مساعد (عدد 1)

– أخصائي تصنيف وظيفي ومهني (عدد 2)

– أخصائي صحة وسلامة مهنية (عدد 1)

– أخصائي قانوني مساعد (عدد 7)

– أخصائي تحليل مالي ممارس (عدد 1)

– أخصائي موازنة مالية ممارس (عدد 1)

– أخصائي إيرادات حكومية مساعد (عدد 1)

– مراجع داخلي مساعد (عدد 1)

– مصمم نظم ممارس (عدد 1)

– محلل أمن نظم ممارس (عدد 1)

– محلل بيانات مساعد (عدد 7)

– أخصائي أمن سيبراني ممارس (عدد 1)

– مهندس مدني مساعد (عدد 1)

– مهندس معماري داخلي مساعد (عدد 1)

– مصمم جرافيكس (عدد 1)

– أخصائي تعاون دولي مساعد (عدد 1)

– أخصائي إعلامي مساعد (عدد 2)

– محرر صحفي مساعد (عدد 1)

مزايا برنامج جدير

وحسب وزارة الموارد البشرية، فإن مزايا برنامج جدير لتأهل المتميزين من حديثي التخرج هي:

مكافأة شهرية للمشاركين في البرنامج.

توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

منح المجتازين للبرنامج درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة للمرتبة في حال تم تعيينهم وفق المؤهل العلمي.

إجازة سنوية 30 يومًا حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والإطار التنظيمي لها.

دورات تطويرية مثمرة من جهات عالمية.

شروط التقديم