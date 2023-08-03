Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام Icon وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X Icon إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ليشمل شهر سبتمبر المقبل

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

تخفيض تطوعي إضافي

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

قد يهمّك أيضاً
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول

تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم