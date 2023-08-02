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تعكس مرونة الحكومة في تقديم الدعم

تمديد حساب المواطن يخفف آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
تمديد حساب المواطن يخفف آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية
المواطن - فريق التحرير

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أكد عضو مجلس الشورى في لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور فهد التخيفي أن تمديد حساب المواطن سيساعد محدودي الدخل بالتخفيف عليهم من آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

وقال التخيفي في تصريحات لبرنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن برنامج حساب المواطن من ضمن برامج الحماية الاجتماعية للأسرة السعودية للتخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

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وأضاف أن رؤية السعودية 2030 بها تحول وتغيير وأنشطة واعدة والتي يكون لها بعض التأثيرات على المواطن، ولذلك فإن التوجيه الملكي الكريم بتمديد دعم حساب المواطن سيساعد محدودي الدخل بالتخفيف عليهم من آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن برنامج حساب المواطن وآليات تمديده تعكس مرونة الحكومة في تقديم الدعم الحكومي للمواطنين، ولذا فتوقيت تمديد الدعم مهم تمامًا للمواطنين.

تمديد حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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