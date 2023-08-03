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قتل السكان التمساح رميًا بالرصاص

تمساح ضخم يبتلع لاعب كرة قدم بكوستاريكا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
تمساح ضخم يبتلع لاعب كرة قدم بكوستاريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام، أن تمساحًا ضخمًا التهم لاعب فريق “ديبورتيفو ريو كاناس” الكوستاريكى لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، أثناء سباحة اللاعب في نهر ريو كاناس في مقاطعة جواناكاستى.

وبحسب سكاى نيوز وعقب الحادثة، قتل السكان المحليون التمساح داخل البحيرة رميًا بالرصاص.

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وذكر نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه: اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعًا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضًا كأب، ستعيش دائمًا في قلوبنا.

 

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