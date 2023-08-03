تمساح ضخم يبتلع لاعب كرة قدم بكوستاريكا

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كشفت وسائل إعلام، أن تمساحًا ضخمًا التهم لاعب فريق “ديبورتيفو ريو كاناس” الكوستاريكى لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، أثناء سباحة اللاعب في نهر ريو كاناس في مقاطعة جواناكاستى.
وبحسب سكاى نيوز وعقب الحادثة، قتل السكان المحليون التمساح داخل البحيرة رميًا بالرصاص.
وذكر نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه: اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعًا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضًا كأب، ستعيش دائمًا في قلوبنا.