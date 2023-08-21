تمكين جمعيات الملاك بالسعودية من الرقم الموحد 700

مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعيات الملاك من إصدار الرقم الوطني الموحد للمنشأة الذي يبدأ بالرقم (700) بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، والذي يُمكّن الجمعيات من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية كافة.

الصفة الاعتبارية للجمعيات

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الخدمة تتيح لرئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية إصدار رقم (700)، والذي يعزز الصفة الاعتبارية للجمعيات، ويُسهّل التعاملات مع الجهات الأخرى بصفة مستقلة، مؤكدةً أن الرقم الوطني للمنشآت متطلب أساسي للتعامل مع الجهات الأخرى مثل، البنوك، وناجز (مركز الخدمات العدلية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإٍسكان، وشركة المياه وشركة الكهرباء، حيث يمكن تسجيل جمعية ملاك في خدمة الرقم الوطني الموحد (700) من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية https://mullak-services.housing.gov.sa/Account/Login، وتقديم طلب إصدار الرقم الموحد، ومن ثم إرسال الطلب إلى وزارة الموارد البشرية؛ للتحقق من الشروط وإصدار الرقم.

كفاءة بيئة العمل

من جهتها تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة الرقم الوطني الموحد إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل والإسهام في تسهيل الخدمات المُقدمة لجمعيات المُلاك.

يُذكر أنّ “مُلاك” يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تُسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ويسعى لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر الربط بينه وبين” شركة المياه الوطنية” والذي يعد أحد سبل التعاون التي تفتح آفاقاً نحو مستقبل عقاري نامي.