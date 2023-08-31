Icon

محمد صلاح يصل جدة غدًا وقد يحضر مباراة الاتحاد والهلال Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث Icon أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة Icon 3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا Icon تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين Icon الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش Icon لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية Icon القبض على مروج الشبو في تبوك Icon وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خطة تكاملية وتهيئة أجواء تعبدية إيمانية

تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
تناغم القطاعات واكتمال الاستعدادات لصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وضعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة دينية تكامليةً؛ لتقديم خدماتها الدينية، والتوجيهية، والإرشادية، والتوعوية، لقاصدي بيت الله الحرام ليوم الجمعة غدًا؛ من المصلين، والطائفين، والمعتمرين؛ ليؤدوا شعائرهم المعظَّمة، في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة.

توزيع المصاحف والكتب الدينية

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية منظومة خدماتها المتنوعة في الحرمين الشريفين؛ لتوزيع المصاحف، والكتب الدينية، والإهداءات المتنوعة، والتي تعكس فضيلة يوم الجمعة، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء التجربة الدينية، لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

قد يهمّك أيضاً
الدمام والأحساء والخرج الأعلى حرارة بـ 47 مئوية

الدمام والأحساء والخرج الأعلى حرارة بـ 47 مئوية

توقعات برياح هابطة شديدة بمناطق السحب الركامية

توقعات برياح هابطة شديدة بمناطق السحب الركامية

ترجمة خطبة الجمعة للغات عالمية

وكثفت وكالة اللغات والترجمة جهودَها؛ لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى اللغات العالمية؛ وإيصال رسالتها وهدايات الدينية، وبثهما عالميًّا.

منارة الحرمين.. جاهزية كاملة

فيما أكملت منصَّة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع إلى خطبة الجمعة مترجمةً، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية fm، والتي تتم مباشرة تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

مقرأة الحرمين.. على مدى 24 ساعة

وتعمل مقرأة الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى البرنامج الدائم للحلقات القرآنية، والمقامة بالمسجد الحرام؛ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته، على أيدي معلمين أكفَاء، مجازين في القرآن الكريم وعلومه.

إجابة السائلين بعدة لغات

كما وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية المترجمين، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة والأجوبة، باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

محتوى رقمي ديني

وقامت وكالة شؤون التوعية الميدانية، بتأمين وتزويد المراكز التوعوية الدينية في الحرمين، بالمحتوى التوعوي الديني، الرقمي والورقي، مواصِلةً مهام توعية الزائرين والمعتمرين دينيًّا، وحثِّهم على الاقتداء بسنة الرسول المصطفى ﷺ، في جميع شعائر عباداتهم. كما قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع الكتيبات والمطويات الدينية، ونشر سنن النبي ﷺ، وتنبيه القاصدين والمعتمرين عن الأخطاء الشرعية، ونشر الإصدارات الرقمية التوعوية، المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني، عن طريق مراكز التوعية الرقمية بلغات عالمية، وتأمين المراكز التوعوية بالكتيبات والمطويات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم