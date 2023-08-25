تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بأوروبا

أفادت ورقة بحثية نشرت في مجلة بلوس بأنّ الحشرات تتناقص في أوروبا بشكل مطرد على مدى السنوات الأخيرة، وقد أجرت كوينتانا رومور من معهد أبحاث تحليل وتقييم النظام البيئي بألمانيا مراجعة لـ82 دراسة سابقة حول هذا الموضوع بالذات، وقد خلصت المراجعة إلى أنّ ثمَّة مجموعتين من الحشرات قد شهدتا تراجعًا ملحوظًا، وهما: مجموعة تضم الفراشات والعث، ومجموعة الخنافس الأرضية.

أعداد الحشرات في أوروبا

ويؤكد التحليل الإضافي للمعلومات الواردة في الدراسات أن الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي للتغيرات الملحوظة في أعداد الحشرات في أوروبا.

وتضم هذه الأنشطة: الزراعة، والتحضر، وتغير المناخ، وغيرها من الأنشطة الأخرى. وتؤكد الدراسات أن معظم هذه الدوافع لا تؤثر على الحشرات بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على موائلها بشكل ملحوظ.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج في توجيه الجهود المبذولة لتغيير الأنشطة البشرية للحد من تعطيل الطبيعة مع الاستمرار في تلبية احتياجات الإنسان.