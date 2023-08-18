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مصحوبة بتراجع مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

تنبيهان من أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
تنبيهان من أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان
المواطن - واس

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، على المدينة المنورة ومحافظات خيبر والعيص والعلا ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11مساءً.

أمطار جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

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