تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وشرورة

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نبَّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات ثار، حبونا، يدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.