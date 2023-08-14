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لهطول أمطار متوسطة ورياح تحد من الرؤية

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في تبوك

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت قوات أمن الطرق تنبيهاً مهماً لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات في عدد من المحافظات بمنطقة تبوك.

وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنها تود التنويه في كلٍّ من (البدع ، حقل ، ضباء )، بأن المنطقة قد تشهدُ أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة، ويتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

 

 

 

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