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تنبيه من هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في عسير

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في عسير
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتساقط البرد وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، والمجاردة، وبارق، ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة, في حين يكون الطقس حاراً على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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