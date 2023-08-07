Icon

تنظيف الأسنان بانتظام يقي من مرض شديد الخطورة Icon صندوق الاستثمارات يطلق شركة كياني لتعزيز نمط الحياة الصحية Icon إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران Icon شراكات دولية لتطوير خدمات ميناء الملك عبدالله Icon الدرع العربي للتأمين” تحقق 36.6 مليون ريال أرباحاً Icon وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية Icon الناصر: الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت Icon أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً Icon 35 وظيفة شاغرة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Icon وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ 19 إلى تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تنظيف الأسنان بانتظام يقي من مرض شديد الخطورة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
تنظيف الأسنان بانتظام يقي من مرض شديد الخطورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت دراسة حديثة، أن تنظيف الأسنان بصفة مستمرة وبانتظام يقي من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

وتفصيلا، أظهر بحث ياباني جديد نُشر في مجلة نيورولوجي إلى أن تنظيف أسنانك يمكن أن يعزز الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

قد يهمّك أيضاً
شطيرة بيتزا تغرم مطعمًا 5 ملايين دولار في أمريكا

شطيرة بيتزا تغرم مطعمًا 5 ملايين دولار في أمريكا

لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم

لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم

عادات صحية للأسنان

وخلال الدراسة، كان لدى الأشخاص الذين مارسوا عادات صحية للأسنان عدد أكبر من الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تلعب دوراً مهماً في الذاكرة.

من ناحية أخرى، ارتبطت أمراض اللثة وفقدان الأسنان بقلة المادة الرمادية وتدهور الصحة العقلية. يحدث مرض اللثة بسبب التهاب الأنسجة الداعمة للأسنان ويؤثر على واحد من كل سبعة بالغين. كما ارتبطت أمراض اللثة وأمراض الأسنان المفقودة بمعدل أسرع لتقلص الدماغ.

الوقاية من الخرف

في سياق متصل، أوضح المؤلف الرئيسي الدكتور ساتوشي ياماغوتشي من جامعة توهوكو في اليابان: “وجدت دراستنا أن هذه الحالات قد تلعب دوراً في صحة منطقة الدماغ التي تتحكم في التفكير والذاكرة، مما يمنح الأشخاص سبباً آخر للعناية بأسنانهم بشكل أفضل”.

ودرس فريق البحث 172 مشاركاً يابانياً بمتوسط عمر 67 عاماً لم تكن لديهم مشاكل في الذاكرة في البداية. وخضع المشاركون في الدراسة لفحوصات الأسنان واختبارات الذاكرة ومسح الدماغ لقياس حجم منطقة الحُصين في الدماغ، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

وارتبطت أمراض اللثة الخفيفة والشديدة وكذلك الأسنان المفقودة بمعدل أسرع لتقلص الدماغ في الحُصين الأيسر.
وقال فريق البحث إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات مع مجموعات أكبر من الناس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم