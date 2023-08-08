تنظيم مباراة بين نجوم دوري روشن ضمن فعاليات الموسم

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تنظيم مباراة بين نجوم دوري روشن السعودي كمباراة استعراضية ضمن فعاليات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ولم يُكشف عن الموعد لكنها ستقام في الفترة القريبة المقبلة، احتفالًا بالتعاقد مع العديد من اللاعبين العالميين للدوري السعودي.

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة اليوم الاثنين، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

إستراتيجية دوري روشن

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.