Icon

عبدالوهاب عابد عن مصير حمدالله : أطقم الاتحاد كانت جيدة ! Icon إدوارد ميندي: سنجعل الجمهور السعودي فخورًا بنا Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أوغندا Icon ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا Icon سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية Icon الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس Icon أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023 Icon مالي تحذر من تدخل إكواس عسكريًّا في النيجر Icon ساديو ماني متحديًا أندية دوري روشن: النصر سيفوز باللقب Icon جراحة محتملة لإيلون ماسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
على خلفية حفل تدشين الدوري للموسم الجديد

تنظيم مباراة بين نجوم دوري روشن ضمن فعاليات الموسم

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
تنظيم مباراة بين نجوم دوري روشن ضمن فعاليات الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تنظيم مباراة بين نجوم دوري روشن السعودي كمباراة استعراضية ضمن فعاليات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ولم يُكشف عن الموعد لكنها ستقام في الفترة القريبة المقبلة، احتفالًا بالتعاقد مع العديد من اللاعبين العالميين للدوري السعودي.

قد يهمّك أيضاً
إخماد حريق في منزل بالأحساء ولا إصابات

إخماد حريق في منزل بالأحساء ولا إصابات

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”

الأحساء بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا وتكريم “المواطن”

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة اليوم الاثنين، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

إستراتيجية دوري روشن

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم