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تعاطى الحشيش المخدر وشرع في قتل شخص آخر

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي قتل والده خنقًا ومثّل بجثته في الرياض

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي قتل والده خنقًا ومثّل بجثته في الرياض
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المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

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ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

أقدم / بيشوي شريف ناجي نصيف – أمريكي الجنسية – على قتل والده – مصري الجنسية -، وذلك بضربه له بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة ، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / بيشوي شريف ناجي نصيف – أمريكي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 29 / 1 / 1445هـ الموافق 16 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.

استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.

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