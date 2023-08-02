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صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن أخاه في صدره أثناء نومه بالقصيم

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن أخاه في صدره أثناء نومه بالقصيم
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

تنفيذ جريمة القتل

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم / طلال بن سعود بن سبيل العوفي – سعودي الجنسية – علـى قـتـل أخيه / إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليـه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجاني / طلال بن سعود بن سبيل العوفي – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ الموافق 2 / 8 / 2023م بمنطقة القصيم.

استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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