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بسبب خلاف مالي بينهما

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

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تفاصيل جريمة القتل

أقدم / صالح بن مذكر بن صالح المغيري العتيبي – سعودي الجنسية -، على قتل / أيمن بن سعد بن ثنيان الحافي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف مالي بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / صالح بن مذكر بن صالح المغيري العتيبي – سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 14 / 1 / 1445هـ الموافق 1 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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