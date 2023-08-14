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بسبب خلاف بينهما

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

تفاصيل الحكم

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي – سعودي الجنسية -، على قتل / محمد بن شويمي بن مدله المطيري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

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وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي – سعودي الجنسية -، يوم الاثنين بتاريخ 27 / 1 / 1445هـ الموافق 14 / 8 / 2023 م بمنطقة تبوك.

تحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.

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