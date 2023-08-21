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بهدف تسهيل الحركة المرورية والحد من كثرة الحوادث

تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام
المواطن - واس

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تعمل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة، على تنفيذ مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع العام، والمؤدي لمنتزه جعرانة العام، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.

شبكات طرق متطورة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، بأنه تم تنفيذ شبكات متطورة من الطرق ومصممة وفق أحدث المعايير الهندسية لربط كافة الأحياء والمخططات والمواقع، وتسهيل حركة التنقلات ورفع مستوى الخدمات والسلامة المرورية وحماية المارة والممتلكات، مبينًا بأن مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع العام، والطريق المؤدي لمنتزه جعرانة العام يعد من المشاريع المهمة لتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.

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توسعة الطريق

وأضاف بأن الطريق المؤدي لمنتزه جعرانة العام يهدف إلى توسعة الطريق الرابط بين مسجد الميقات بجعرانة وطريق الزيمة الجموم، ويسهم في توزيع كثافة الحركة المرورية للحد من كثرة الحوادث، وخدمة ساكني أحياء جعرانة والمناطق المتاخمة معها، كما يؤدي لسهولة وانسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق، بالإضافة إلى تسهيل تنقل ووصول الزوار والمعتمرين من طريق المدينة إلى ميقات جعرانة وكذلك إلى طريق السيل.

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