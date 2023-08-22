تنويه من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج تنفيذًا للتوجيه الكريم، مستمر حتى شهر سبتمبر 2023.

مدة الدعم

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: كم مدة الدعم الإضافي الحالي؟

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع السائل، قائلًا: تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

ونوه حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

تمديد صرف الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.