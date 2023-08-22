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بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء

تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة
المواطن - فريق التحرير

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شهد المسجد الحرام مساء اليوم الثلاثاء تساقط الأمطار الغزيرة على زوار المسجد الحرام، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وتمت عملية إزالة آثار الأمطار وسط استعدادات متكاملة وجهود متكاتفة لتهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار.

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تحري الإجابة

واستغل قاصدو الحرم المكي الشريف لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله – عز وجل – وتحري الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين، من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

30 دقيقة لتنظيف صحن المطاف

وتتم عملية نظافة صحن المطاف في 30 دقيقة فقط وبطريقة فنية عالية وفائقة وسط كثافة بشرية عالية.

واستخدم في عملية التنظيف والتعقيم 30 سيارة كهربائية مخصصة، و67 آلة و400 لتر من المياه لنظافة صحن المطاف، بمعدل عبوة ماء شرْب متوسطة واحدة تستخدم للنظافة كل 12م2 من صحن المطاف، الذي تبلغ مساحته قرابة 5000م2، واستخدام أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.

هطول الأمطار على مكة

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

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