توجيه بمعالجة وجود أكثر من تأمين صحي لموظفي القطاع الخاص

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وجه اتحاد الغرف السعودية خطابًا للغرف التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالإشارة إلى خطاب مجلس الضمان الصحي والمشار فيه إلى تطبيق مجلس الضمان الصحي قرار معالجة وجود أكثر من تأمين صحي واحد أساسي للمستفيد .
ونوه مجلس الضمان الصحي ان القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2023م، وذلك استمرار للجهود المبذولة في بناء منظومة ممكنة للقطاع الخاص، ورغبة مجلس الضمان الصحي إبلاغ القطاع الخاص بالقرار.