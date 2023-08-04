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ضمن مبادرة بعنوان مظلتك بين يديك

توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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وزعت وكالة شؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، (10) آلاف مظلة على زوار وقاصدي المسجد الحرام، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة بعنوان (مظلتك بين يديك).

مبادرات اجتماعية

وأفاد مدخلي بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو تقديم الإهداءات لحجاج بيت الله الحرام والعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المناسبة لخدمة قاصدي المسجد الحرام. مؤكدًا بأن مثل تلك الحملات الاجتماعية الإنسانية التعاونية التي تهدف إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية حجاج بيت الله الحرام.

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ثقافة العمل الاجتماعي

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ودعمه المتواصل في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي، ومؤكدًا أن أهمية العمل الجماعي تتجلى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد، فالخدمة الاجتماعية عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين والتراحم بينهم، وبمتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد.

 

 

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